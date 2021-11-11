Ерохин: важно было победить Кипр, теперь будем готовиться к Хорватии
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- © Maksim Konstantinov
«Хорошо, что получается помогать команде, главное — победа. Учитывал ли жёлтую карточку перед Хорватией? Естественно, мы знали про это, но установок играть аккуратнее не было. Важно было победить. Теперь будем готовиться, есть время», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».
Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.
В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).
Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.