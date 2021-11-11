Ерохин: важно было победить Кипр, теперь будем готовиться к Хорватии

Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о победе над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Хорошо, что получается помогать команде, главное — победа. Учитывал ли жёлтую карточку перед Хорватией? Естественно, мы знали про это, но установок играть аккуратнее не было. Важно было победить. Теперь будем готовиться, есть время», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.