Карпин объяснил, почему Сергеев не сыграл в матче с Кипром
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«Я хотел бы его выпустить. Но у нас шесть замен делать нельзя, мы использовали пять. Я сказал Ване: «Извини, но вот так». А пока сделали те замены, которые планировали: убрали тех, у кого были жёлтые карточки», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
По его словам, Андрея Мостового пришлось заменить, поскольку полузащитник «Зенита» почувствовал боль в икроножной мышце.
В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).
За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой свой матч девятого тура.
Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.