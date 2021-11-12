Колосков — о победе России над Кипром: сыграли раскрепощённо

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал крупную победу национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года над сборной Кипра (6:0).

«Сыграли великолепно, раскрепощённо. Голы были на любой вкус. Причём играли очень аккуратно, чтобы не получить жёлтых карточек. Всё, что тренеры планировали, было выполнено», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его словам, игра команды Валерия Карпина оставила только хорошие ощущения, несмотря на то что первый тайм вызывал недоумение.

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.