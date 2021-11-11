Дубль Ерохина, соло Мостового и Заболотного, дебют Глебова: как Россия разгромила Кипр в матче квалификации ЧМ-2022

Сборная России по футболу сохранила первое место в группе отборочного турнира чемпионата мира-2022, разгромив на своём поле национальную команду Кипра. Встреча на «Газпром Арене» закончилась со счётом 6:0, а четыре мяча в ворота соперника забили игроки «Зенита». Дубль в составе россиян оформил Александр Ерохин, открывший счёт и установивший окончательный результат. Андрей Мостовой и Антон Заболотный отметились первыми голами за сборную, завершив ударами сольные проходы, а 22-летний полузащитник «Ростова» Данил Глебов провёл дебютную игру за команду.

К матчу с Кипром в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России по футболу неожиданно подошла в роли лидера группы H. Победа над Словенией и осечка Хорватии в противостоянии со Словакией вывели подопечных Валерия Карпина на первое место. Таким образом, россиянам необходимо было дома брать верх над одним из аутсайдеров группы, чтобы отправиться в Сплит, имея возможность сыграть вничью.

Однако тренерский штаб в преддверии встречи столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Восемь футболистов из числа вызванных в команду «повисли» на карточках и рисковали пропустить решающий выезд на Балканы: Фёдор Кудряшов, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Даниил Фомин, Александр Ерохин, Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов. Последний досрочно покинул сбор из-за повреждения.

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Перед матчем было любопытно, кого из этого списка решит поберечь Карпин. Особенно высок риск дисквалификаций оказался среди полузащитников. Специалист просто не мог оставить на скамейке всех своих ведущих хавбеков. Из них возможность передохнуть получил регулярно фолящий в силу позиции Баринов. А трио в центре поля составили Фомин, Головин и Ерохин. Футболист «Зенита», вероятно, вышел на поле с задачей врываться в штрафную и помогать команде на «втором этаже».

Также тренер не стал рисковать здоровьем Георгия Джикии, который пропустил тренировку во вторник. Пару Игорю Дивееву в центре обороны составил Максим Осипенко. На краях же расположились Сергей Терехов и Алексей Сутормин. Недавно восстановившийся Вячеслав Караваев остался в запасе.

Наконец, в атаке Карпин обошёлся без экспериментов и вновь сделал ставку на Фёдора Смолова. С флангов его поддерживали Алексей Миранчук и, что неожиданно, Андрей Мостовой. В четверг Карпин сделал выбор в пользу резервиста «Зенита», а не Зелимхана Бакаева или Алексея Ионова.

Активное начало успело стать фирменным знаком сборной России при Карпине. Не стал исключением и матч с Кипром. Со стартовым свистком хозяева подавили гостей высоким прессингом, не позволяя оппонентам поднять головы и выйти со своей половины. И это моментально сработало. Уже на четвёртой минуте отечественная команда открыла счёт.

Оборону киприотов удалось взломать через правый фланг. Сутормин подключился к атаке, подарив Миранчуку вариант для передачи, и тут же выполнил прострел вдоль лицевой. Смолов в касание не сумел пробить, однако, воспользовавшись рикошетом, выполнил передачу на пустые ворота Ерохину. И Александр вновь, как и в начале сентября, огорчил островитян.

После этого игра закономерно успокоилась. У россиян не было необходимости бежать вперёд всеми силами. Они фактически включили энергосберегающий режим. Да и гости отошли назад и вдевятером расположились на своей половине, уповая лишь на Пьероса Сотириу. Взломать два оборонительных ряда было непросто. По центру сделать это и вовсе оказалось нереально. Поэтому подопечные Карпина пытались искать свободные зоны на краях. В частности, в них несколько раз врывался Мостовой, однако его грамотно оставляли в офсайде.

К середине тайма гости ненадолго завладели инициативой и сумели несколько раз подобраться к владениям Матвея Сафонова. Особенно опасными смотрелись их быстрые контрвыпады. В такие моменты опорная зона хозяев проваливалась. Фомин, занявший место Баринова, больше отвечал за начало атак, а не за разрушение. В паре эпизодов лишь самоотверженные действия Дивеева и Осипенко спасали россиян от серьёзных неприятностей.

А незадолго до перерыва Кипр даже создал свой первый опасный момент. После подачи со стандарта Сотириу пробил головой с близкой дистанции, но Сафонов чудом среагировал на выстрел и выручил партнёров. Редкий шанс незадолго до этого упустил и коллектив Карпина. Мостовой, получив разрезающую передачу от партнёра, оказался с глазу на глаз с Деметрисом Деметриу, но не сумел его переиграть.

На старте второго тайма Кипр совсем осмелел, начав атаковать гораздо активнее. У гостей проходили неплохие рейды по флангам с последующими прострелами в штрафную. Однако всего одного неудачного эпизода хватило, чтобы сломить сопротивление соперника. На 55-й минуте островитяне допустили неудачный рикошет, пытаясь прервать передачу от Мостового в центре поля. В результате защитник до него уже не добрался, и Миранчук убежал один на один с голкипером. Алексей не пожадничал и выполнил передачу налево Смолову. Тот, в свою очередь, красиво на замахе убрал вратаря и отправил снаряд в пустой створ.

Практически моментально подопечные Карпина отличились ещё. Мостовой, получив пас от Головина в штрафной, издевательски обыграл двоих человек и спокойно покатил мяч в дальний угол. Для него этот гол стал первым в составе сборной. Карпин же начал постепенно убирать с поля лидеров. Отправились отдыхать Смолов, Головин, Дивеев, Фомин и Мостовой. Вступили же в игру Антон Заболотный, Роман Зобнин, Дмитрий Чистяков, Данил Глебов и Ионов. Пару в центре обороны составили Чистяков и Осипенко, которые ранее играли вместе под руководством Карпина в «Ростове». Ещё один его бывший подопечный Глебов дебютировал в национальной команде.

Однако масштабные рокировки не сказались на игре хозяев. Россияне, поймав кураж, продолжали идти вперёд. Киприоты же рассыпались и пропускали одну опасную атаку за другой. В результате сразу двум футболистам, как и Мостовому удалось отметиться первыми голами в сборной. Речь о Сутормине и Заболотном.

Причём Антон до того, как поразить чужие ворота, по традиции упустил несколько верных шансов. Наконец, поставил точку в противостоянии оформивший дубль Ерохин.

Сборная России провела два разных тайма в матче с аутсайдером группы. В первом игра давалась ей непросто, зато после перерыва отечественный коллектив буквально деклассировал соперника. Да и тот после двух подряд пропущенных мячей откровенно бросил играть. Не менее важно, что отечественные игроки обошлись без карточек, и никто не заработал дисквалификаций. Теперь команда Карпина может в хорошем настроении отправляться в Сплит.