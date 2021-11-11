«Всех игроков убрать нельзя»: Карпин о жёлтых карточках, состоянии Джикии и тактической схеме Кипра

Валерий Карпин и Александр Головин приняли участие в пресс-конференции перед матчем отборочного раунда ЧМ-2022 с Кипром. Полузащитник «Монако» признался, что готов играть все 90 минут и будет рад выйти на поле с капитанской повязкой. Главный тренер сборной России рассказал о состоянии защитника Георгия Джикии и результатах тестирования остальных футболистов. Также специалист предположил, как будет действовать соперник, и призвал болельщиков прийти на стадион.

10 ноября сборная России по футболу проведёт предпоследний матч группового этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром. Накануне встречи расположение команды покинул полузащитник Рифат Жемалетдинов. Вместе с защитником Георгием Джикией во вторник он пропустил тренировку. Как рассказал старший врач сборной Владимир Хайтин, хавбек «Локомотива» приехал в Санкт-Петербург с травмой голени.

«После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом железнодорожников Жемалетдинов направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», — сказал специалист в интервью пресс-службе РФС.

При этом вызывать кого-то ещё тренерский штаб не стал. Как объяснил Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции, изначально на сбор было приглашено больше футболистов, чем месяцем ранее.

«У нас уже был горький опыт в октябре, когда мы пригласили 21 полевого и приходилось постоянно дополнительно вызывать спортсменов. Поэтому теперь изначально составили список из 25 человек, предполагая, что, возможно, кто-то не доедет. Сейчас у нас 23 полевых. Этого более чем достаточно», — отметил наставник.

По словам специалиста, оставшиеся футболисты, в том числе Джикия, находятся в нормальном состоянии и готовы помочь команде в ближайших встречах.

«Георгий сегодня проведёт тренировку наравне со всеми и, думаю, завтра будет готов сыграть. По остальным также пришли результаты тестирования. Не могу сказать, что всё великолепно. У кого-то больше усталость, у кого-то меньше. Но это было понятно и так. Тот же Джикия провёл на поле самое большое количество минут с начала сезона, поэтому присутствует накопившаяся усталость. Но никакой катастрофы ни с кем не произошло», — сказал Карпин.

Рассуждая о сопернике, главный тренер отметил слабую игру Кипра при стандартах в последнем матче, а также предположил, что гости будут действовать по схеме 5—4—1.

«Не открою никакого секрета. Команды, которые на бумаге не считаются «большими», обычно умеют хорошо защищаться. Кипр играет так давно, будет тяжело атаковать против такого количества обороняющихся футболистов, находить пространство. Соперник, в свою очередь, постарается действовать на контратаках, хотя в последнем матче с Мальтой они действовали более комбинационно. Выходили из обороны через короткий пас. Если говорить о слабых местах, в матче с Мальтой были проблемы на стандартах», — считает Карпин.

Ещё одна сложность игры с Кипром заключается в том, что сразу восемь футболистов сборной России «повисли» на жёлтых карточках. Если они получат предупреждение в четверг, то пропустят решающую встречу с Хорватией. Как объяснил главный тренер, в том числе поэтому в команду изначально вызвано больше игроков, чтобы иметь варианты для замены.

«Всех убрать нельзя. У нас четыре опорных полузащитника на карточках. Кто-то должен играть. Риск, безусловно, есть. Но беречь кого-то в матче с Кипром из-за наличия предупреждений, мне кажется, не стоит», — считает тренер.

Рассуждая о готовности стадиона в Санкт-Петербурге к встрече, Карпин признал, что команда проводит на арене первую тренировку, а также попросил болельщиков прийти на трибуны и поддержать сборную.

Также по теме «Вопросы будут дополнены»: как комитет Госдумы одобрил принятие закона о Fan ID в отечественном спорте Комитет Госдумы по физической культуре и спорту одобрил законопроект о введении Fan ID и предложил принять его в первом чтении....

«Пока не успели познакомиться с полем, хотя провели два дня в Санкт-Петербурге. Газон берегли, готовили к матчу. После пресс-конференции посмотрим, в каком он состоянии, как дышится под крышей. Что касается болельщиков, понятно, хотелось бы увидеть полный стадион. Но есть ограничения. Поэтому просим завтра всех неравнодушных максимально нам помочь, поболеть за сборную на стадионе — тех, кто может, конечно. Будем благодарны», — сказал специалист.

Журналисты также вновь спросили Карпина о не вызванном в сборную форварде Артёме Дзюбе.

«Я поставил точку. Вы как хотите. Можете спрашивать дальше», — подчеркнул тренер.

Также на пресс-конференции присутствовал полузащитник Александр Головин. Всех собравшихся в первую очередь интересовало состояние хавбека «Монако», который недавно восстановился после травмы.

«Думаю, точно готов играть 90 минут. После повреждения уже провёл три встречи. Понятно, что неполные. Однако сейчас нахожусь в хорошем состоянии. Не знаю, буду ли капитаном, но я готов, как и любой другой в нашей команде. Это только положительный момент», — отметил россиянин.