«Вопросы будут дополнены»: как комитет Госдумы одобрил принятие закона о Fan ID в отечественном спорте

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту одобрил законопроект о введении Fan ID и предложил принять его в первом чтении. Депутат Роман Терюшков предположил, что РПЛ также поддержит новшество. В то же время бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с RT назвал меру непродуманной. А экс генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов объяснил, почему фанаты высказываются против паспортов болельщиков.

«Неудобств и трудностей возникнуть не должно»

Накануне, в понедельник, был сделан первый серьёзный шаг к введению в российском спорте паспортов болельщиков. Fan ID применялся на чемпионате мира — 2018 по футболу и Кубке конфедераций — 2017 и хорошо зарекомендовал себя. В ближайшее время Госдума готова рассмотреть соответствующий закон. Пока же комитет по физической культуре и спорту одобрил и предложил принять его в первом чтении.

В обсуждении участвовали представители Минспорта, Минцифры, МВД, ОКР, РФС, КХЛ, Всероссийской федерации волейбола, Федерации регби России и АНО «Единой баскетбольной лиги».

«Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект. Безусловно, он важен для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных», — рассказали ТАСС в пресс-службе комитета.

Также федерации и лиги внесли свои «важные замечания», касавшиеся финансирования системы и комфортного получения документа любителями спорта. По словам собеседника агентства, «вопросы будут дополнены» ко второму чтению.

Подробнее о ходе обсуждения рассказал член комитета Роман Терюшков. Он заверил, что РПЛ, КХЛ, а также Единая лига ВТБ смогут самостоятельно решить, хотят ли воспользоваться нововведением.

«Это может быть простой входной билет, а может и билет, проданный на основе персонифицированной карты или, если хотите, паспорта болельщика... Думаю, РПЛ всё же примет систему идентификации, так как её введение давно назрело», — приводит слова депутата «Матч ТВ».

По его словам, на состязания по таким видам спорта, как художественная гимнастика, водное поло и фигурное катание, зрители смогут попасть без получения Fan ID. Однако если речь пойдёт о международных соревнованиях, «организованных правительством», без данной меры не обойтись. Терюшков также ответил недовольным реформой футбольным клубам.

«Я не вижу никакой проблемы: мы все прошли через ЧМ-2018, и там спокойно ходили по Fan ID, сложностей не возникало. Тем более если появится единый оператор и всё будет выведено на государственный уровень, получение персонифицированной карты окажется упрощено в разы. Совершенно очевидно, услугу можно будет получить в электронном виде, не придётся куда-то ходить и стоять в очередях. Поэтому неудобств и трудностей возникнуть не должно», — заверил депутат.

В Минспорте подчеркнули, что в случае принятия закона за правительством будет закреплён ряд полномочий, в частности определение списка мероприятий, проход на которые возможен только по Fan ID.

«В соответствии с законопроектом роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта определяется правительством Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Минспорта.

«Палка о двух концах»

Возможное введение в России паспортов болельщиков прокомментировали в КХЛ. В лиге считают, что изменения должны в первую очередь затронуть футбол.

«Что касается аналогичных мер в хоккее и других видах, то возможное введение Fan ID — комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами. О решениях, если таковые окажутся приняты в отношении Fan ID, будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Представители клубов РПЛ обсудят возможное нововведение на общем собрании 22 ноября. Впрочем, некоторые не скрывают скепсиса уже сейчас. Так, в «Спартаке» сохраняют солидарность с собственными фанатами, которые выступают против введения Fan ID.

«Позицию наших болельщиков вы знаете. Клуб по мере своих сил будет отстаивать её в диалоге с остальными участниками футбольного рынка», — цитирует пресс-службу красно-белых «Матч ТВ».

Ранее резко против высказался президент «Урала» Григорий Иванов, объяснив это тем, что на матчи в Екатеринбург часто приезжают люди из других городов.

«Одно дело, если эта система будет необязательной. Другое — если придётся на каждый поединок делать Fan ID. Представьте: приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он никуда не пойдёт. Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие встречи и без системы Fan ID», — цитирует функционера Sport24.

«Поможет управлять безопасностью на аренах»

Опрошенные RT эксперты также не сошлись во мнениях. Например, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал предложенный законопроект непродуманным.

«Пока не очень понятно, что это за субстанция и насколько она необходима для посещения матчей. Выходит, без Fan ID я не смогу сходить на игру? Это очередной идиотизм. Штампуют абсолютно непродуманные указы и решения, которые в своём основании имеют много непроработанных моментов. Я, например, хожу на стадион один раз в несколько месяцев. Мне нужно заниматься оформлением бумажек, получать какие-то коды? Лучше я просто останусь дома», — заявил функционер.

По его словам, введение Fan ID негативно скажется на посещаемости матчей РПЛ и многие просто откажутся от похода на стадионы.

«Останутся только те люди, которые полжизни отдали российскому футболу и видят в нём смысл существования. Остальная публика будет отсечена. Это как запрет пива на аренах. Должно пройти несколько лет, чтобы некоторые поняли — это полная глупость. То же самое произойдёт с Fan ID. На футбол приезжают разные люди. Есть те, которые посещают игры постоянно и болеют за определённую команду. Но приблизительно 40% ходят от случая к случаю, когда представляется возможность», — добавил Червиченко.

А экс генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов, напротив, высказался полностью за введение паспортов болельщиков. По его мнению, мера поможет «урегулировать отношения, в том числе на трибунах».

«Всегда выступал за то, чтобы Fan ID в России был введён как можно скорее.

На мой взгляд, это удобная форма взаимоотношений между болельщиками и российским футболом вообще. Люди получат не только шанс ходить на стадион, но и другие дополнительные возможности с картой лояльности, например в виде покупки различных товаров.

В том числе Fan ID поможет управлять безопасностью на аренах. Время пришло», — подчеркнул Иванов.

Он также объяснил, почему многие организованные болельщики высказываются резко против данного законопроекта.

«Нет ничего удивительного в том, что они недовольны. В своё время фанаты выступали даже против предоставления паспортных данных при покупке абонемента. Они всегда будут принимать в штыки любые нововведения, которые, по мнению самих фанатов, делают их пребывание на трибунах некомфортным. Если у вас нет намерений нарушать закон, то какие могут возникнуть проблемы с получением персонального паспорта болельщика? Это совсем несложно, что мы знаем по примеру чемпионата мира и Кубка конфедераций. Его же не требуется оформлять на каждую игру в отдельности. А против инициативы выступают 5—10 % от всех болельщиков, не более», — добавил Иванов.