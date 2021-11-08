Червиченко назвал глупостью идею введения Fan ID в РПЛ

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном введении Fan ID в чемпионате России по футболу.
Червиченко назвал глупостью идею введения Fan ID в РПЛ
  • Reuters

«Пока не очень понимаю, что это за субстанция и насколько она необходима для посещения матчей. Выходит, без Fan ID я не смогу сходить на игру? Тогда это очередной идиотизм. Штампуют абсолютно непродуманные указы и решения, которые в своём основании имеют много непроработанных моментов. Я, например, хожу на стадион один раз в несколько месяцев. Мне нужно заниматься оформлением этих бумажек, получать какие-то коды? Лучше я просто останусь дома», — заявил в интервью RT Червиченко.

«После введения Fan ID на стадионах останутся только те люди, которые полжизни отдали российскому футболу и которые видят в нём смысл существования. Остальная публика окажется отсечена. Это как запрет пива на аренах. Должно пройти несколько лет, чтобы некоторые поняли — это полная глупость. То же самое произойдёт с Fan ID. Повторюсь, подобные ограничения — очередная глупость. На футбол ходят разные люди. Есть те, которые посещают игры постоянно и болеют за определённую команду. Но приблизительно 40% приходят от случая к случаю, когда представляется возможность», — добавил он.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

Ранее Шамиль Газизов сообщил, что руководители клубов озвучат РПЛ позицию по Fan ID в конце ноября.

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