Газизов: руководители клубов озвучат РПЛ позицию по Fan ID в конце ноября

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное введение паспортов болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу.
Газизов: руководители клубов озвучат РПЛ позицию по Fan ID в конце ноября
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«Мы в конце ноябре встретимся с коллегами, обсудим. Выработаем по этому вопросу общую позицию, которая будет доведена до руководства лиги», — заявил в интервью RT Газизов.

22 ноября пройдёт общее собрание РПЛ, на котором состоятся выборы президента лиги. Сообщалось, что там же будет обсуждаться вопрос о введении Fan ID.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что МВД и правительство поддержали введение Fan ID. 

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