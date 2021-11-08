Газизов: руководители клубов озвучат РПЛ позицию по Fan ID в конце ноября

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное введение паспортов болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу.

«Мы в конце ноябре встретимся с коллегами, обсудим. Выработаем по этому вопросу общую позицию, которая будет доведена до руководства лиги», — заявил в интервью RT Газизов.

22 ноября пройдёт общее собрание РПЛ, на котором состоятся выборы президента лиги. Сообщалось, что там же будет обсуждаться вопрос о введении Fan ID.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что МВД и правительство поддержали введение Fan ID.