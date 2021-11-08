Свищёв: МВД и правительство поддержали введение Fan ID

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное внедрение в чемпионате России по футболу системы идентификации болельщиков (Fan ID).
Свищёв: МВД и правительство поддержали введение Fan ID
  • РИА Новости

«Все дали положительное заключение — МВД, Минцифры, правительство, администрация. Законопроект сложный, неоднозначный, но нужный», — цитирует депутата «РБ Спорт».

По его словам, стоит задача сделать так, чтобы введение Fan ID не оттолкнуло болельщиков от посещения футбольных матчей.

Напомним, что руководством Российского футбольного союза (РФС) была поставлена задача попробовать добровольную идентификацию и провести её на базе клубов лиги.

Ранее сообщалось, что систему Fan ID хотят использовать во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

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