Систему Fan ID хотят использовать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

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Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что во время финала турнира с большой долей вероятности будет использоваться система идентификации болельщиков Fan ID.
Систему Fan ID хотят использовать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге
  • РИА Новости

«С большой долей вероятности система Fan ID будет введена. Идёт обсуждение вопроса со всеми заинтересованными ведомствами. Эта система хорошо зарекомендовала себя на трёх крупных турнирах и позволяет организовать въезд в Россию для большого количества болельщиков» — цитирует Сорокина РИА Новости.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт 29 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее директор по проведению клубных финалов Союза европейских футбольных ассоциаций Тициано Гайер поделился мнением о подготовке Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов.

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