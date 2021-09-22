Систему Fan ID хотят использовать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге
- РИА Новости
«С большой долей вероятности система Fan ID будет введена. Идёт обсуждение вопроса со всеми заинтересованными ведомствами. Эта система хорошо зарекомендовала себя на трёх крупных турнирах и позволяет организовать въезд в Россию для большого количества болельщиков» — цитирует Сорокина РИА Новости.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт 29 мая в Санкт-Петербурге.
Ранее директор по проведению клубных финалов Союза европейских футбольных ассоциаций Тициано Гайер поделился мнением о подготовке Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов.