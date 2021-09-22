Систему Fan ID хотят использовать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что во время финала турнира с большой долей вероятности будет использоваться система идентификации болельщиков Fan ID.

«С большой долей вероятности система Fan ID будет введена. Идёт обсуждение вопроса со всеми заинтересованными ведомствами. Эта система хорошо зарекомендовала себя на трёх крупных турнирах и позволяет организовать въезд в Россию для большого количества болельщиков» — цитирует Сорокина РИА Новости.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт 29 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее директор по проведению клубных финалов Союза европейских футбольных ассоциаций Тициано Гайер поделился мнением о подготовке Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов.