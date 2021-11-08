Экс-гендиректор «Динамо»: Fan ID поможет управлять безопасностью на аренах

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов положительно отнёсся к идеи введения паспортов болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу.

«Всегда выступал за то, чтобы Fan ID в России были введены как можно скорее. Это урегулирует многие отношения, в том числе и на трибунах. На мой взгляд, это удобная форма взаимоотношений между болельщиками и российским футболом вообще. Люди получат не только шанс ходить на стадион, но и другие дополнительные возможности с картой лояльности, как, например, покупка различных товаров. В том числе Fan ID поможет управлять безопасностью на аренах. Время пришло», — заявил RT Иванов.



«Нет ничего удивительного в том, что фанаты недовольны. В своё время они ведь выступали даже против предоставления паспортных данных при покупке абонемента. Понятно, что они всегда будут выступать против любых нововведений, которые, по мнению самих фанатов, делать их пребывание на стадионе некомфортным. На самом деле, в этом нет ничего такого. Если у вас нет намерений нарушать закон, то какие могут возникнуть проблемы с получением персонального паспорта болельщика? Это совсем не сложно, и мы знаем это по примеру чемпионата мира и Кубка конфедераций. Его же не требуется получать на каждую игру в отдельности. А против инициативы выступают 5—10% всех болельщиков, не более», — добавил он.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

Ранее Андрей Червиченко назвал глупостью идею введения Fan ID в РПЛ.