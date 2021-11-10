Карпин призвал болельщиков на стадионе поддержать сборную России в матче с Кипром

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к болельщикам национальной команды в преддверии отборочного матча чемпионата мира — 2022 с командой Кипра.
Карпин призвал болельщиков на стадионе поддержать сборную России в матче с Кипром
  • РИА Новости

«Пока не успели познакомиться с полем, хотя здесь и провели два дня. Поле берегли, готовили к матчу. Сейчас после пресс-конференции посмотрим, какое состояние газона, как дышится под крышей. Что касается болельщиков, понятно, хотелось бы, чтобы был полный стадион. Поэтому хотелось бы попросить завтра всех болельщиков максимально помочь, поболеть за сборную на стадионе — тех, кто может, конечно. Будем благодарны», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Карпин выразил мнение, что Джикия сможет выйти на поле с Кипром.

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