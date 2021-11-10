«Как забыть о Хорватии? Не по голове же бить!»: как сборная России по футболу готовится к игре отбора ЧМ-2022 с Кипром

Сборная России по футболу провела тренировку на стадионе «Петровский» в преддверии матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года c Кипром. На ней из-за повреждений различной тяжести отсутствовали хавбек Рифат Жемалетдинов и защитник Георгий Джикия. По словам Валерия Карпина, оба футболиста пройдут медобследование, по итогам которого будет ясно, сыграют ли они 11 ноября. Специалист подчеркнул, что ситуация с травмированными в целом обстоит гораздо лучше, чем месяцем ранее, а главная проблема национальной команды заключается в настрое на предстоящую игру.

Сборная России по футболу в Санкт-Петербурге начала подготовку к решающим матчам группового этапа отборочного раунда чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина уже обеспечили себе, как минимум, участие в стыковых матчах и сохраняют хорошие шансы попасть на мундиаль напрямую. Сборная Хорватии, являющаяся единственным конкурентом в борьбе за первое место в группе, отстаёт в турнирной таблице на два очка. С подопечными Златко Далича россияне встретятся в воскресенье. Однако до этого в четверг в Санкт-Петербурге предстоит очень непростой матч с Кипром, в котором обязательно нужно побеждать, тогда в Сплите команде Карпина будет достаточно ничьей.

«Проснулся после игры — и уже в сборной»



В преддверии решающих матчей в сборной России вновь есть проблемы с составом. В понедельник стало известно, что не смогут приехать защитник «Рубина» Илья Самошников и хавбек «Динамо» Арсен Захарян. В итоге тренерскому штабу пришлось экстренно вызывать Даниила Кругового. Как рассказал футболист «Зенита», о необходимости присоединиться к команде он узнал за полчаса до начала сборов.

«В тот момент я садился в машину и собирался ехать по своим делам. Был очень рад звонку. Взял с собой самое необходимое и быстренько приехал на такси. Очень хотел попасть в основной список, но за два дня до его оглашения заболел гриппом. Думал, что меня уже не вызовут. Расстроился», — признался футболист в интервью пресс-службе РФС.

Для Кругового вызов в основную команду стал дебютным. Ранее он играл только за «молодёжку». Впервые попал в сборную и форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он узнал о вызове более прозаично — из социальных сетей. Как признался нападающий, долго не мог осознать, что его мечта сбылась.

«Только на следующий день испытал положительные эмоции. В прошлом году пообещал сбрить бороду, если вызовут в национальную команду. Раз сказал, надо выполнять. Как вернусь в «Крылья», побреюсь», — пообещал Сергеев.

Также из социальных сетей узнал о вызове и голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин.

«За день до этого была игра. Проснулся — и соцсети бурлят, все поздравляют. Тренер вратарей Виталий Витальевич Кафанов набрал за 2-3 недели до вызова. Хотел приехать на тренировку и игру, но из-за ковидных ограничений не получилось. Кафанов — легенда. С ним приятно работать», — поделился первыми впечатлениями российский вратарь.

Более опытные игроки, тем временем, рассуждали о предстоящих матчах. По мнению защитника «Антальяспора» Фёдора Кудряшова, приехавшего из солнечной и тёплой Турции, сейчас важно сосредоточиться на домашней встрече с Кипром.

«Нужно со всей серьёзностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжёлую встречу при полных трибунах с хорватами. Я думаю, что тренерский штаб нам поможет и подскажет, как добиться желаемого результата. А полными трибунами у нас уже никого не испугать. Все ребята опытные: и в еврокубках, и в сборной поиграли», — считает Кудряшов.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, тем временем, несмотря на отсутствие Марио Фернандеса, завершившего выступление за сборную, пока не считает себя однозначным игроком основы.

«Конкуренцию никто не отменял. Нельзя говорить, что я номер один. В плане атмосферы и шуток ничего не поменялось. Отсутсвия Дзюбы не чувствуется. Обстановка и раньше была такой», — признался футболист.

«Ситуация с травмированными лучше, чем в октябре»

Во вторник во время открытой тренировки сборной России вновь поступила тревожная информация о состоянии игроков. Не принимали участия в занятии защитник «Спартака» Георгий Джикия и хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Как рассказал на брифинге с журналистами Валерий Карпин, у футболистов есть болевые ощущения и тренерский штаб решил их поберечь.

«У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Рифата беспокоит икроножная мышца. Пока все обследования не проведём, рисковать не будем», — сказал специалист.

По мнению главного тренера, в этот раз ситуация с травмированными лучше, чем в октябре. А самая большая потеря для команды — отсутствие полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«До последнего надеялись, что он успеет восстановиться к Хорватии. Уже, к сожалению, не рассчитываем на него. Он - большая потеря, чем Захарян и Самошников. Это более опытный и значимый игрок», — сказал Карпин.

Из плюсов возвращение в команду полузащитника «Монако» Александра Головина, у которого также было повреждение. По информации из парижского клуба, хавбек способен играть не менее 60 минут.

«Будем думать, как это использовать. Но в любом случае, ждём данные от нашего медицинского штаба. Радует, с каким настроением футболисты приехали в сборную. В целом игроки находятся, как минимум, в таком же хорошем состоянии, как в октябре, если говорить о весе. О физической форме по одной тренировке трудно судить», — объяснил специалист.

Не в лучшем психологическом состоянии в команду приехал Алексей Миранчук. У футболиста не всё складывается в клубе, однако, по словам Карпина, в игровом плане у полузащитника «Аталанты» проблем нет.

«Он хорошо себя чувствует физически. В хорошей форме или нет, смогу сказать только после матча с Кипром. Что касается психологии, есть нюансы. Понятное дело, он хочет играть, не совсем доволен собой или клубом. Мы его попросили пока не думать об «Аталанте». Он согласился. Всё равно прямо сейчас ничего не решить», — отметил специалист.

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Рассуждая о составе, главный тренер признался, что проблемы есть в каждой линии, начиная с вратарской позиции и заканчивая атакой. Несмотря на это, он перед ноябрьскими матчами уже не рассчитывал на нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и решил делать ставку на проверенных игроков. В целом же, ситуация ситуация с составом, по мнению Карпина, не критичная.

«Хочется, чтобы нападающие много забивали, полузащитники много отдавали, вратари всё ловили. Но той же Словении мячи забили два центральных защитника. Никто не вспомнил тогда про проблемы в атаке», — отметил специалист.

Куда больше волнует сегодня тренерский штаб мотивация команды на встречу с Кипром. Как признался Карпин, важно избежать недооценки соперника.

«Перед этими матчами тревожит абсолютно всё. В частности, настрой. Отрицательных примеров миллион, в том числе самых свежих. Недооценка соперника была у «Зенита» с «Уралом». Футболисты уже думали про «Ювентус». Все через это прошли. Я в том числе: и как игрок, и как тренер. Никто не застрахован, надо пытаться избежать ошибок. Как не думать о Хорватии? Будем разговаривать. Как ещё? По голове бить, что ли?», — признался Карпин.

Определяя состав команды на игру с Кипром, тренерскому штабу придётся учитывать и ещё один важный фактор — у многих футболистов сборной России жёлтые карточки и им нельзя получать предупреждения в предстоящей встрече, иначе придётся пропустить матч с Хорватией.

«Навскидку четыре опорных полузащитника на жёлтых карточках. Но кому-то придётся играть, минимум двум. Будем проводить беседы, просить поаккуратнее действовать», — объяснил тренер.

Пока основная команда готовится к решающим матчам отбора на ЧМ-2022, бывшие футболисты сборной России тепло поздравили с 75-летием Гуса Хиддинка. В честь знаменитого и любимого в нашей стране голландца игроки подняли чашечку кофе и сказали много добрых слов. Болельщики в комментариях к видео в социальных сетях команды вспомнили фееричную победу над сборной Голландии на чемпионате Европы 2008 года и выразили надежду, что у команды Карпина также будут такие запоминающиеся матчи.