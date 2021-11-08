Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах
- РИА Новости
Футболисты выведены из состава национальной команды по медицинским причинам, сообщает пресс-служба сборной России.
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой получил приглашение в национальную команду на матчи отборочного турнира.
Напомним, в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). В настоящий момент команда возглавляет группу H, набрав 19 очков.
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