Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах

Короткая ссылка
Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не примут участие в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах
  • РИА Новости

Футболисты выведены из состава национальной команды по медицинским причинам, сообщает пресс-служба сборной России.

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой получил приглашение в национальную команду на матчи отборочного турнира.

Напомним, в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). В настоящий момент команда возглавляет группу H, набрав 19 очков.

Ранее Прядкин стал советником президента УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить