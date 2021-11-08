Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не примут участие в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

РИА Новости

Футболисты выведены из состава национальной команды по медицинским причинам, сообщает пресс-служба сборной России. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой получил приглашение в национальную команду на матчи отборочного турнира. Напомним, в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). В настоящий момент команда возглавляет группу H, набрав 19 очков. Ранее Прядкин стал советником президента УЕФА.