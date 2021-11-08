Прядкин стал советником президента УЕФА

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин получил новую должность в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Прядкин стал советником президента УЕФА
  • РИА Новости

Он назначен советником руководства УЕФА, сообщает «Матч ТВ». Прядкин будет работать вместе с главой организации Александером Чеферином.

«Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех», — сказал Прядкин.

Напомним, что в октябре он подал в отставку с поста главы РПЛ. Он возглавлял лигу с 2007 года. Прядкин также ушёл из бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В настоящий момент исполняющим обязанности президента РПЛ является Ашот Хачатурянц.

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