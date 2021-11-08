Экс-игрок «Зенита» Кожанов рассказал, что проиграл в казино 80 млн рублей

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Олег Кожанов рассказал о своём увлечении игрой в казино.

«Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привёл в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал всё спускать. Лет семь-восемь назад завязал. 80 млн рублей за всё время туда занёс, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое. Бывало, что выигрывал. На самом деле в Питере меня называли очень удачливым. Джекпоты ловил в игровых автоматах — по 1—1,5 млн. Один раз — порядка 3 млн за ночь», — цитирует Кожанова Sport24.

Он также рассказал, что является азартным человеком. Футболист спорит друзьями на итог пенальти, а также играет в нарды.

Ранее Клаудиньо извинился перед Адамовым за грубый подкат в матче «Урал» — «Зенит».