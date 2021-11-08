Экс-игрок «Зенита» Кожанов рассказал, что проиграл в казино 80 млн рублей

Короткая ссылка
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Олег Кожанов рассказал о своём увлечении игрой в казино.
Экс-игрок «Зенита» Кожанов рассказал, что проиграл в казино 80 млн рублей
  • Pixabay

«Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привёл в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал всё спускать. Лет семь-восемь назад завязал. 80 млн рублей за всё время туда занёс, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое. Бывало, что выигрывал. На самом деле в Питере меня называли очень удачливым. Джекпоты ловил в игровых автоматах — по 1—1,5 млн. Один раз — порядка 3 млн за ночь», — цитирует Кожанова Sport24.

Он также рассказал, что является азартным человеком. Футболист спорит друзьями на итог пенальти, а также играет в нарды.

Ранее Клаудиньо извинился перед Адамовым за грубый подкат в матче «Урал» — «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить