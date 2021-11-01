«Выходов Артёма на замену недостаточно»: Карпин об отсутствии Дзюбы, потере Кузяева, вызове Сергеева и локдауне

Довызов в сборную России Артёма Дзюбы в настоящий момент не планируется. Об этом заявил главный тренер Валерий Карпин. По его словам, в последних матчах форвард потерял место в основе «Зенита», а выходов на замену недостаточно. Карпин рассказал также о состоянии Александра Головина, восстановившегося после травмы, объяснил, почему Алексей Миранчук в решающих встречах квалификации чемпионата мира 2022 года будет играть с удвоенным желанием, и пообещал сделать ставку на атакующий футбол во встрече с Хорватией.

В понедельник тренерский штаб сборной России опубликовал окончательный состав на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Если в расширенный ростер неделю назад попал сразу 41 футболист, то в итоговом осталось 29, четверо из которых — вратари. По словам Валерия Карпина, в списке ещё могут произойти изменения, поскольку впереди — встречи национальных первенств и еврокубков. Наставник подчеркнул, что сделал ставку на опытных исполнителей, выступавших на международном уровне. Этим объясняется, например, вызов находящегося не в лучшей форме Романа Зобнина и Ильзата Ахметова. Хотя при этом не нашлось места Денису Глушакову.

«Нас ждут самые важные матчи. Список можно назвать «В бой идут одни старики». Все, кроме Ивана Сергеева, выступали за сборную и провели определённое количество матчей в её составе... Осталось всего два поединка. Они самые важные для решения задачи. Если в первых играх нужно было пройти путь, то сейчас большая его часть осталась позади. В этих матчах надо брать очки несмотря ни на что», — объяснил тренер.

Пожалуй, наиболее серьёзные вопросы у болельщиков и экспертов возникли по линии нападения. Карпин включил в состав пропустившего последние два тура РПЛ из-за различных проблем со здоровьем Фёдора Смолова и Антона Заболотного, забившего в октябре лишь один мяч, но вычеркнул молодых Константина Тюкавина и лучшего на данный момент бомбардира Премьер-лиги Гамида Агаларова.

«Их вызовут в молодёжку. Они будут находиться у нас под рукой и никуда не уедут. Повторюсь, впереди тур РПЛ и еврокубки, а потому изменения в составе не исключены. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной», — добавил Карпин.

Зато получил шанс форвард «Крыльев Советов» Сергеев, в прошлом сезоне ФНЛ отличившийся 40 раз. Впрочем, и в элитном дивизионе он не затерялся, набрав восемь очков по системе «гол + пас» (4 + 4).

«Привлёк прежде всего своей игрой, работоспособностью и самоотдачей. Правильными и полезными действиями именно на команду. Сейчас я говорю не только о голах и результативных передачах», — подчеркнул тренер.

Что касается состояния Смолова, который перед игрой с «Нижним Новгородом» сдал ложноположительный тест на коронавирус, то он заверил: с футболистом не должно возникнуть проблем. Второй тест спортсмена дал отрицательный результат, а третий он сдаст в понедельник.

Разумеется, не могли рулевому не задать вопрос об отсутствии даже в расширенном списке Артёма Дзюбы, который не уходит с поля без гола в РПЛ на протяжении шести туров подряд, а также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. По словам Карпина, довызов опытного форварда он не рассматривает.

«Когда планировали, что Артём поможет нам в играх со Словенией и Словакией, он сказал, что не готов. Больше не рассматривали. У нас в отборе осталось всего две игры. Отписался от Instagram сборной? Мне без разницы. Спросите у него», — посоветовал тренер.

Специалисту тут же напомнили, что ещё в октябре он обещал лично написать экс-капитану национальной команды и поинтересоваться, набрал ли он форму. Наставник признался, что делать этого не стал.

«Почему не рассматриваю? Его отказ в октябре — не главная причина. В последних двух играх «Зенита» Дзюба даже не попал в основу. А выходов на замену мне недостаточно», — подытожил Карпин.

Если, выбирая полевых футболистов, штаб руководствовался наличием у них опыта, то среди вратарей нашлось место сразу двум дебютантам — Илье Лантратову из «Химок» и Никите Хайкину из норвежского «Будё-Глимта». Работающий в национальной команде с голкиперами Виталий Кафанов подчеркнул, что Сослан Джанаев не попал в итоговый список из-за травмы, а в преддверии матча с Кипром в списке останутся только три человека. На вопрос одного из журналистов, почему нельзя было вызвать больше нападающих, а не вратарей, Карпин ответил, что это лишено смысла.

«Можно было пригласить и пятерых форвардов, не убирая никого. Реально взять хоть 60 человек, но в заявку всё равно попадут только 23. На данный момент в ростере 25 полевых, пятеро из них окажутся лишними. Но впереди ещё матчи еврокубков и тур РПЛ, и возможны травмы. У нас восемь человек висят на жёлтых карточках, поэтому вызвали чуть больше, чем будет необходимо», — подчеркнул он.

С проблемами в преддверии ключевых игр сборной столкнулись и два её ведущих легионера. Александр Головин только что восстановился после очередной травмы. По мнению тренера, хавбек «Монако» хотя и пропустил много времени, но к решающим матчам квалификации мундиаля должен подойти в нормальном состоянии.

«Общались. Он набирает форму. Возможно, Александр сейчас находится не в лучших кондициях после повреждения, но во встрече Лиги 1 с «Брестом» он уже вышел на замену. Посыл такой, что в следующих играх Головин будет участвовать. Такими футболистами разбрасываться не можем», — пояснил тренер.

В свою очередь, Алексей Миранчук практически не получает практики в «Аталанте». Но Карпин уверен: это сделает его только злее.

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«Пока он играет не слишком много. Понятно, что и психологическое состояние не самое лучшее. Но, приезжая в сборную, возможно, он будет действовать с ещё большим желанием. Стремление получить здесь какие-то минуты у него огромное. Думаю, никаких проблем не возникнет», — выразил надежду тренер.

А вот Далер Кузяев с большой долей вероятности принять участие в ноябрьских встречах не сможет из-за травмы, хотя штаб сборной держит его кандидатуру в уме на тот случай, если полузащитник всё же успеет восстановиться.

Высказался Карпин и о психологическом состоянии подопечных. По его словам, тот факт, что команда гарантировала себе как минимум участие в стыках, никак не сказался на ней. А в матче с Хорватией он пообещал играть в атакующий футбол.

«Для меня давление как было, так и осталось. У нас нет задачи-минимум и задачи-максимум, а есть цель — выйти на ЧМ. Чем быстрее это сделаем, тем лучше. В ноябре будем радостно хлопать в ладоши, если займём первое место в группе. Если нет — придётся готовиться к мартовским стыкам», — подчеркнул специалист.

Не пугает тренера и неудачная статистика выступлений сборной в ноябре. По его мнению, обращать на этот факт пристальное внимание не стоит, поскольку результат зависит от многих привходящих обстоятельств.

«Если верить цифрам, то мы и в Словении не должны были выигрывать. Допустим, в прежние годы в этот месяц сборная терпела неудачи, но это могло быть связано с целым рядом факторов: травмы, большое количество игр. Надеюсь, на этот раз футболисты подойдут в лучшем состоянии, чем в октябре, поскольку тогда у нас хватало повреждений. Год на год не приходится» — объяснил наставник.

При этом в матче с Кипром решающим моментом для россиян может стать поддержка болельщиков. Стадион в Санкт-Петербурге разрешено заполнить на 30%, несмотря на локдаун. Карпин не стал скрывать, что очень рад этой новости.

«Сильно переживал и счастлив, что допустят хотя бы 30%. Хотелось увидеть как можно больше людей на арене, чтобы люди по максимуму пришли и поддержали нас», — признался тренер.

Не обошлось на пресс-конференции и без шутки. После встречи со Словенией было опубликовано видео из раздевалки, в котором футболисты российской команды исполняют известную песню певицы Афродиты «Валера» в честь тренера. Тогда он пообещал наказать того, кто слил ролик в интернет.

«Разобрались. Подробнее? А вам зачем? Понимаю, мне тоже много чего интересно. Виновные наказаны. Поставили в угол», — пошутил Карпин.