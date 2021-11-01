Кафанов: к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов
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«В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участие в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», — цитирует тренера официальный сайт РФС.
Напомним, что в итоговый список сборной России на матчи с Кипром и Хорватией попали Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин и Илья Лантратов.
Ранее Колосков заявил, что Агаларов пока не дорос до главной сборной.