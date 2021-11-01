Колосков считает, что Агаларов пока не дорос до главной сборной

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал невызов в сборную России на ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года Гамида Агаларова.
Колосков считает, что Агаларов пока не дорос до главной сборной
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«У нас Агаларов — это Месси или Роналду, что ли? Он был в сборной, с ним познакомились. И что, если он сейчас лучший бомбардир? Одно дело — играть в «Уфе», а другое дело — играть за сборную. Я совсем не удивлён», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его словам, тренерский штаб Валерия Карпина оценивает футболиста в комплексе. Поэтому, видимо, вызвали Ивана Сергеева, поскольку форвард «Крыльев Советов» им больше подходит и больше импонирует.

«Он, очевидно, подходит той структуре игры, которую прививает Карпин своей команде», — сказал Колосков.

Агаларов в текущем сезоне провёл 13 матчей в РПЛ и забил 11 мячей.  Сергеев отличился четыре раза с игры и сделал три результативные передачи.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.

Ранее Карпин объяснил вызов Сергеева в сборную.




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