Колосков считает, что Агаларов пока не дорос до главной сборной
- © fcufa.pro
«У нас Агаларов — это Месси или Роналду, что ли? Он был в сборной, с ним познакомились. И что, если он сейчас лучший бомбардир? Одно дело — играть в «Уфе», а другое дело — играть за сборную. Я совсем не удивлён», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
По его словам, тренерский штаб Валерия Карпина оценивает футболиста в комплексе. Поэтому, видимо, вызвали Ивана Сергеева, поскольку форвард «Крыльев Советов» им больше подходит и больше импонирует.
«Он, очевидно, подходит той структуре игры, которую прививает Карпин своей команде», — сказал Колосков.
Агаларов в текущем сезоне провёл 13 матчей в РПЛ и забил 11 мячей. Сергеев отличился четыре раза с игры и сделал три результативные передачи.
11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.
Ранее Карпин объяснил вызов Сергеева в сборную.