Карпин: самоотдача Сергеева может помочь сборной в матчах отбора на ЧМ

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Главный тренер сборной России Валерия Карпин прокомментировал вызов в национальную команду форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева на ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Карпин: самоотдача Сергеева может помочь сборной в матчах отбора на ЧМ
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«Сергеев привлёк прежде всего своей игрой, своей работоспособностью, самоотдачей. Правильными и полезными действиями на команду. Я говорю не только про голы и результативные действия, а пользу для команды. В «Крыльях Советов» его роль, может, не так отмечают, обращая внимание на голы или передачи», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Сергеев в 13 матчах РПЛ сезона-2021/22 забил четыре мяча с игры и сделал три результативные передачи.

Сборная России (19 очков) лидирует в группе Н. На втором месте располагается Хорватия (17).

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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