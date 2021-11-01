Карпин — о видео из раздевалки сборной: виновных поставили в угол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как наказал человека, который опубликовал в социальных сетях видео из раздевалки с празднованием победы в матче над командой Словении.

«Разобрались. Подробнее? А вам зачем? Понимаю, мне тоже много чего интересно. Виновные наказаны. Поставили в угол», — заявил на пресс-конференции Карпин.

В ролике показано, как команда празднует победу под песню «Валера» Афродиты. Карпин также подпевает и запрещает куда-либо выкладывать это видео. В подписи к посту отмечается, что публикация была согласована с Карпиным.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.