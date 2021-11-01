Карпин отказался называть капитана сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
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«В голове ничего не прикинул, потому что не знаю, какой будет состав на игры. Пока не знаю, кто приедет на сбор в итоге из 25 полевых. Смысл сейчас забивать себе голову о повязке? Текущие фавориты? Что это значит? Если я не знаю, какой будет состав, какие могут быть капитаны. Для начала надо определиться с составом, а потом уже смотреть, кто из игроков может стать капитаном», — заявил Карпин на пресс-конференции.
11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.
Ранее Карпин заявил, что команда планирует играть в атакующий футбол в матче с Хорватией.