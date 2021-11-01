Карпин отказался называть капитана сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«В голове ничего не прикинул, потому что не знаю, какой будет состав на игры. Пока не знаю, кто приедет на сбор в итоге из 25 полевых. Смысл сейчас забивать себе голову о повязке? Текущие фавориты? Что это значит? Если я не знаю, какой будет состав, какие могут быть капитаны. Для начала надо определиться с составом, а потом уже смотреть, кто из игроков может стать капитаном», — заявил Карпин на пресс-конференции.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

Ранее Карпин заявил, что команда планирует играть в атакующий футбол в матче с Хорватией.