Карпин: Джикия и Жемалетдинов не принимали участия в тренировке команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о готовности игроков национальной команды к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Кто тренировался — все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать», — сказал Карпин.

Он также рассказал, что выбрал капитана, но отказался называть его имя.

Напомним, что в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Круговой рассказал о разговоре с Карпиным.