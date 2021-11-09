Карпин: Джикия и Жемалетдинов не принимали участия в тренировке команды

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о готовности игроков национальной команды к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин: Джикия и Жемалетдинов не принимали участия в тренировке команды
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«Кто тренировался — все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать», — сказал Карпин.

Он также рассказал, что выбрал капитана, но отказался называть его имя.

Напомним, что в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Круговой рассказал о разговоре с Карпиным.

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