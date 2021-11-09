Круговой рассказал о разговоре с Карпиным

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Круговой рассказал о разговоре с Карпиным
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«Мы пообщались с Валерием Георгиевичем. Очень приятно, что у нас с ним получился диалог. Он сказал мне пару напутственных слов и отметил, что надо работать и показывать себя», — цитирует Кругового пресс-служба сборной России.

Он отметил, что очень горд защищать цвета национальной команды.

«Приятно, что сборы проходят в моём родном городе и первая игра будет на нашем стадионе. Много наших болельщиков придёт — это очень приятно. Сейчас надо думать только о Кипре, брать три очка, а дальше будем говорить про Хорватию», — добавил Круговой.

Напомним, что в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Круговой заявил, что о вызове в сборную России узнал за полчаса до начала сборов.

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