Круговой: о вызове в сборную России узнал за полчаса до начала сборов

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как узнал о своём вызове в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Круговой: о вызове в сборную России узнал за полчаса до начала сборов
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«О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили, сказали. Я был очень рад, взял с собой всё самое необходимое и быстренько приехал на такси. Когда позвонили, собирался ехать по своим делам. Возможно, через какое-то время я был бы недоступен», — цитирует Кругового пресс-служба сборной России.

Он также рассказал, что хотел попасть в итоговый список, но за два дня до оглашения состава заболел гриппом. Поэтому футболист потерял надежду на присоединение к сборной России.

Напомним, что в национальной команде он заменил травмированного Илью Самошникова.

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