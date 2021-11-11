Риск травм, угроза дисквалификаций и шанс для новичков: почему Карпин может поберечь лидеров в матче с Кипром

В четверг сборная России проведёт предпоследний матч группового этапа в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Сразу семеро футболистов перед игрой «повисли» на жёлтых карточках и рискуют пропустить ключевое сражение с Хорватией. Другие лидеры подходят к противостоянию с Кипром не в лучшем состоянии из-за травм и их последствий. Однако в национальной команде хватает исполнителей, для которых сам факт выхода на поле станет огромной мотивацией. Почему Валерию Карпину в матче с аутсайдером стоит предоставить шанс резервистам — в материале RT.

Большинство болельщиков и экспертов уверены, что дома подопечные Валерия Карпина по умолчанию обязаны победить аутсайдера группы — сборную Кипра — с любым счётом и отправиться на встречу с Хорватией в Сплит с психологическим преимуществом в виде возможности играть на ничью. Однако недооценивать пусть даже заведомо уступающего в классе соперника не стоит — это может сыграть с Александром Головиным и партнёрами злую шутку. Карпин и сам затронул эту тему за пару дней до противостояния.

«Определённые опасения имеются, примеров миллион. Из самых свежих — такая же проблема возникла у «Зенита» с «Уралом». Недооценка. Может, думали о чём-то другом, о «Ювентусе». Все мы через это проходили, и со мной такое случалось, как будучи игроком, так и тренером. Не застрахован никто, надо пытаться избегать ошибок», — подчеркнул тренер.

В четверг футболистам необходимо сконцентрироваться на ближайшем сопернике — смотреть под ноги, а не пытаться разглядеть то, что поодаль. Ведь осечка может серьёзно повлиять не только на прямое попадание в финальную стадию мундиаля, но и лишить команду посева в стыковых матчах, если прокладывать путь в Катар придётся через них.

Однако те футболисты, которые понимают, что наверняка выйдут биться с Кипром с первых минут, вряд ли полностью сумеют абстрагироваться от мысли, что решаться всё будет не в Петербурге. Поэтому не стоит удивляться, если тренерский штаб доверится тем, кто не был задействован в матчах отбора или играл эпизодически.

Подтолкнуть к серьёзной ротации Карпина может и проблема с перебором жёлтых карточек. В преддверии ключевого матча сразу семь человек «повисли» в одном горчичнике от дисквалификации: Фёдор Кудряшов, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Даниил Фомин, Александр Ерохин и Фёдор Смолов не сыграют с хорватами, если арбитр Даниэль Стефански удостоит их предупреждением.

Как минимум трое из перечисленных постоянно выходят на поле при новом тренере. Например, Баринов — единственный, кто осенью провёл все матчи от звонка до звонка. При этом манера игры опорного полузащитника подразумевает большое количество нарушений правил. Вдобавок действуя крайне самоотверженно, он рискует сам получить повреждение.

Также регулярно выходит на поле Смолов, который пропустил лишь матч с Хорватией, а в оставшихся неизменно выходил с первых минут. Трижды оказывался в основе Ерохин, дважды — Сутормин. Головин пропустил три последние встречи, но исключительно по причине травмы. Очевидно, что если бы не проблемы со здоровьем, то он неизменно оказывался бы в старте. Наконец, Фомин здорово проявил себя в октябре и заслужил доверие штаба. То есть речь идёт о важных исполнителях, рисковать которыми в преддверии выезда в Сплит крайне странно.

К тому же нельзя забывать, что сборную в принципе ждёт непростой отрезок: россияне проведут два матча за четыре дня и вдобавок совершат перелёт в Хорватию. В такой ситуации заманчиво в четверг предоставить отдых кому-то из лидеров, чтобы в воскресенье они были свежими и отдохнувшими. Ведь и в клубах на ведущих исполнителей выпадает серьёзная нагрузка. Например, «Зенит», «Спартак» и «Локомотив», представляющие страну в еврокубках, начиная с октября провели по семь встреч в различных турнирах.

Неслучайно ведущему защитнику красно-белых и национальной команды Георгию Джикии пришлось пропустить тренировку во вторник из-за перенапряжения подколенного сухожилия. И будет логично поберечь его в Петербурге, как это Карпин сделал в противостоянии с Мальтой, когда воспитанник «Локомотива» остался на скамейке запасных.

Заслуживают передышки Игорь Дивеев и Головин, которые недавно восстановились после повреждений. Защитник ЦСКА получил травму в матче со Словенией и пока не успел набрать оптимальные кондиции, что продемонстрировал поединок РПЛ с «Сочи», в котором россиянин допустил ряд грубых ошибок. При этом он наравне с Бариновым незаменим при Карпине и всегда оказывался в стартовом составе. Головин также находится не в идеальной форме, хотя утверждает, что готов на все 90 минут. Но после возвращения в строй легионер отыграл лишь полчаса с «Брестом» и час — с «Реймсом».

При этом в сборную вызвали много новичков и резервистов, которые в матче с Кипром, если получат шанс, точно окажутся максимально мотивированными. В первую очередь речь идёт об Иване Сергееве. Приглашение нападающего «Крыльев Советов», проводящего дебютный сезон в Премьер-лиге, стало сюрпризом, но осенью он смотрелся не хуже Смолова, который пропустил две игры из-за различных проблем со здоровьем.

Для сравнения: Иван в октябре — ноябре отличился дважды и выполнил результативную передачу. Его опытный конкурент отметился только одним голом и даже близко не показывал яркой игры. Да и нет никакого смысла рисковать Фёдором перед выездом в Сплит. А выход Сергеева в какой-то степени дастся Карпину безболезненно, ведь новичок действует в схожем со Смоловым ключе и не менее техничен. Достаточно вспомнить, как Иван заработал пенальти в игре 14-го тура.

Заболотный — нападающий иного плана, однако его появление в основе в четверг тоже может быть полезно. Это не станет своеобразной репетицией встречи с Хорватией, где работоспособность мощного форварда и умение оказывать давление на защитников в прессинге пригодятся Карпину. Однако по части умения зацепиться за мяч на втором этаже ему, пожалуй, не будет равных ввиду отсутствия Артёма Дзюбы и Александра Соболева. Да и пробить в касание со средней дистанции или замкнуть прострел нападающий способен.

Велика вероятность, что в центре полузащиты получит шанс Данил Глебов. Футболист, несмотря на молодость, является лидером «Ростова» и в последних двух турах РПЛ поразил ворота «Спартака» и «Рубина». К тому же он прекрасно знаком с требованиями своего бывшего наставника. Он может заменить любого из тех четверых, над кем нависла угроза дисквалификации, и гораздо смелее идти в отбор.

Готов помочь сборной и опытный Роман Зобнин, только вернувшийся в строй после травмы. В матчах с «Лестером» и «Локомотивом» он, возможно, и не выделялся, но проделал солидный объём работы без мяча (в Лиге Европы «Спартак» преимущественно оборонялся, а в РПЛ вынужден был две трети матча играть вдесятером). В национальной команде он способен заменить другого двужильного — Далера Кузяева.

Да и в обороне тренерскому штабу есть на кого положиться, чтобы сэкономить силы Джикии и Дивееву. Во встрече с Мальтой и Словенией на поле выходил Максим Осипенко из «Ростова». Немного времени получил и Дмитрий Чистяков из «Зенита». С обоими Карпин также работал ранее. При этом последний вполне заслужил полноценный шанс, ведь он пробился в основу действующего чемпиона страны «Зенита».

Карпин же, доверившись резервистам (пусть и не всем сразу), убьёт сразу несколько зайцев. Во-первых, побережёт лидеров и предоставит им возможность спокойно подготовиться к решающему матчу без риска травм и дисквалификаций. Во-вторых, зарядит мотивацией других подопечных. Предоставив им шанс, специалист продемонстрирует, что следит за всеми и готов доверять каждому вне зависимости от клубной принадлежности. В-третьих, тренер покажет, что у него нет любимчиков и он действительно делает ставку на сильнейших в данный момент, как изначально декларировал.