Карпин рассказал об осторожном настрое команды перед матчем с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о настрое национальной команды на матч с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Об этом уже говорили вчера, об этом говорили и сейчас. И ещё будем. Опасения есть, примеров миллион, в том числе самых свежих. Такая проблема была у «Зенита» с «Уралом». Недооценка. Думали про «Ювентус» или что-то ещё. Все через это прошли, как с игроками, так и с тренерами. Никто не застрахован, надо пытаться избежать ошибок, но мы поборемся. Надеюсь, победим», — сказал Карпин.

Напомним, в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года — с Кипром (11 ноября) и с Хорватией (14 ноября).

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