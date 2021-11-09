Матыцин прокомментировал введение Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал инициативу Минцифры об оформлении электронного паспорта болельщика через портал госуслуг.

«Система идентификации болельщиков создавалась прежде всего для безопасности зрителей на спортивных соревнованиях, для семей, которые приходят поддержать на стадионы свои любимые команды. Fan ID был успешно применён на Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира по футболу 2018 года и на матчах Евро-2020. Его эффективность признана международным экспертным сообществом. Введение паспорта болельщика при проведении соревнований российского и международного уровней — важная мера, направленная на повышение безопасности и обеспечение общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий. Минспорт России поддерживает инициативу Минцифры по оформлению электронных Fan ID через портал госуслуг. У пользователей, зарегистрированных на портале, данные для оформления паспорта болельщика будут уже предзаполнены. Таким образом, получение паспорта болельщика будет проходить быстрее и комфортнее», — сказал Матыцин.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

Ранее Карпин заявил, что Джикия и Жемалетдинов не принимали участие в тренировке команды.