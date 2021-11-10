Марио Фернандес заявил, что не рассматривает возвращение в сборную России

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что не рассматривает возможность возвращения в национальную команду.

«Решение об уходе принято, пути назад нет, это абсолютно точно. Я для себя всё решил ещё летом, после окончания чемпионата Европы. Уже тогда поговорил с людьми, которые меня окружают. Решение, что называется, созрело. Нет никакого шанса, чтобы я начал даже думать о возвращении в сборную России. Cейчас у меня более спокойный график. Когда ты работаешь и в сборной, и в клубе, то присутствует постоянное давление с двух сторон. Голова порой не выдерживает. Нет времени на отдых, ты крутишься как белка в колесе, находишься в постоянном цейтноте. Такой режим работы очень тяжело выдерживать, я постоянно получал травмы. Сейчас же провожу выходные дома с супругой. Максимум — могу сходить в какой-нибудь торговый центр, зайти в ресторан», — приводит слова Фернандеса Сskanews.

Решение об уходе из сборной России Фернандес принял 13 сентября 2021 года. Всего на счету натурализованного бразильца 33 матча за сборную России, в которых он забил пять мячей.

Ранее Марио Фернандес заявил, что по составу Хорватия сильнее России.