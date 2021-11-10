Марио Фернандес: нужно быть скромными и признать, что по составу Хорватия сильнее России

Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес поделился своими ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.

«Для начала скажу, что матч с Кипром точно не будет лёгким. Нужно настраиваться на трудный поединок с Кипром, а потом уже придёт время думать об игре в Хорватии, которая будет ещё сложнее. Важно, как проявит себя сборная в целом. Именно слаженная командная игра может принести нужный результат. Необходимо быть сплочёнными и сконцентрированными с первой до последней минуты. Матчи будут очень сложными, как и все предыдущие в этом отборочном цикле. С Хорватией в сентябре было очень трудно. Нужно быть скромными и признать, что по составу они сильнее. Хорватские футболисты выступают в более сильных лигах и представляют более сильные клубы. Но это вовсе не говорит о том, что сборная России не сможет добиться нужного результата на чужом поле. Задача будет выполнена, если Россия проведёт отличный матч и сумеет реализовать план на игру. Будет очень тяжело, но я считаю, есть все шансы занять первое место в группе», — цитирует слова Фернандеса Bobsoccer.

11 ноября сборная России сыграет с национальной командой Кипра, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с хорватами.

Ранее Карпин объяснил, почему не может в матче с Кипром оставить в запасе всех, кто висит на карточках.