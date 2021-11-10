Карпин объяснил, почему не может в матче с Кипром оставить в запасе всех, кто висит на карточках

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли он убрать из состава на матч девятого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с Кипром всех игроков с жёлтыми карточками, чтобы они не рисковали пропустить заключительный матч квалификации с Ховатией.
Карпин объяснил, почему не может в матче с Кипром оставить в запасе всех, кто висит на карточках
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«Всех убрать нельзя. У нас четыре опорника на карточках. Кто-то должен играть. Риск есть. Но для этого и вызвали 23 человека, чтобы, если будут предупреждения, можно было заменить. Но беречь кого-то в матче с Кипром из-за наличия карточек, мне кажется, не стоит», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

14 ноября команда России в Сплите встретится со сборной Хорватии.

Ранее Карпин рассказал о сложностях, с которыми России предстоит столкнуться в матче с Кипром.

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