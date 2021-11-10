Карпин объяснил, почему не может в матче с Кипром оставить в запасе всех, кто висит на карточках

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли он убрать из состава на матч девятого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с Кипром всех игроков с жёлтыми карточками, чтобы они не рисковали пропустить заключительный матч квалификации с Ховатией.

«Всех убрать нельзя. У нас четыре опорника на карточках. Кто-то должен играть. Риск есть. Но для этого и вызвали 23 человека, чтобы, если будут предупреждения, можно было заменить. Но беречь кого-то в матче с Кипром из-за наличия карточек, мне кажется, не стоит», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

14 ноября команда России в Сплите встретится со сборной Хорватии.

Ранее Карпин рассказал о сложностях, с которыми России предстоит столкнуться в матче с Кипром.