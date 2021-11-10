Liverpool Echo: «Монако» требует от «Эвертона» £40 млн за трансфер Головина

Английский «Эвертон» интересуется российским полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Об этом сообщает Liverpool Echo. По информации источника, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес хотел бы видеть россиянина в своей команде уже в январе, однако клуб вряд ли будет готов платить требуемые £40 млн.

25-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Монако» во всех турнирах и забил три мяча при трёх результативных передачах.

Ранее Головин выразил готовность сыграть 90 минут в матче с Кипром.