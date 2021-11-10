Дмитрий Комбаров: у сборной России не будет недооценки Кипра

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Кипром в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

«Давайте мы не будем бежать впереди паровоза. Думаю, что сборная России хорошо подготовилась. Футболисты в полной мере осознают ответственность завтрашнего матча. Недооценки не будет. Ответственность за завтрашний результат может стоить нам поездки на чемпионат мира. Все взрослые люди и подойдут к этой игре серьёзно», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газипром Арена». Начало встрече — в 20:00 мск.

Ранее Карпин объяснил, почему не может в матче с Кипром оставить в запасе всех, кто висит на карточках.