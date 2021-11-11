Самедов считает, что сборная России избежит недооценки Кипра

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между командами России и Кипра.
Самедов считает, что сборная России избежит недооценки Кипра
  • РИА Новости

«Не знаю, какой игры ожидать от этого матча. Я просто хочу, чтобы россияне уверенно победили, набрав три очка перед решающим поединком. Нужно выходить и побеждать, чтобы готовиться к решающей игре с хорватами. Невозможно предугадать итоговый результат, но я надеюсь на уверенную победу россиян. Сборной России не стоит недооценивать киприотов, однако я думаю, что недооценки не будет, все всё понимают, потому что на кону стоит поездка на чемпионат мира. Можно называть это репетицией перед хорватами, но, с другой стороны, это конкретный матч, где надо набирать три очка и на первом месте подойти к решающей игре. Есть соперник, который тоже будет биться, необходимо просто выйти и добиться результата, ничего легко в жизни не бывает», — приводит ТАСС слова Самедова.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 20:00 мск. За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Кипром в футболках красного цвета.

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