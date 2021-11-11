Стал известен главный арбитр матча Хорватия — Россия

Нидерландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели обслужит матч группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 между сборными Хорватии и России.

Об этом сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов. Ассистентами арбитра станут Хессель Стигстра и Ян де Врис, резервный судья — Деннис Хиглер. VAR — Пол ван Бекель, AVAR — Клей Руперти.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите (Хорватия). Начало встречи — в 17:00 мск. За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми матчах, хорваты идут на второй строчке с 17 очками в восьми поединках.

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