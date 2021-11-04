Федотов: пока Карасёв — лучший арбитр в Европе

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Бывший арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о российском судье Сергее Карасёве.
Федотов: пока Карасёв — лучший арбитр в Европе
  • РИА Новости

«Карасёв дойдёт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге. Главное для него — продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе: Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брых вроде бы вернулся, но это ещё не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасёва хорошие», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужила матч четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Спортинг» — «Бешикташ» (4:0).

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