Баженов: «Лестер» отлично бежит за спину, «Спартак» пока никак не может это исправить

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером».

«Спартаку» будет очень тяжело. Но в целом: когда было легко? Шансы всегда есть, но их очень мало, к сожалению. Даже не особо есть разница, сыграет ли Джейми Варди или нет, они и без него хорошо играют. В Москве «Спартак» забил три — это заслуга ребят. Мастерство есть, моменты для взятия ворот будут, надо реализовать. Главное — не допускать ошибок первого матча. «Лестер» отлично бежит за спину, «Спартак» пока никак не может это исправить. Выводы не делаются, это детские ошибки. Главное — держать эту зону. Если же они не будут этого делать, то всё может быть очень плохо. Если они вновь будут оставлять эти зоны, то я с ума сойду. Если опять будут создаваться моменты из-за этого, то пора уже будет делать выводы по тренеру и принимать меры, поскольку это тенденция, которая не исправляется», — сказал Баженов в интервью «Чемпионату».

4 ноября состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22 «Лестер Сити» — «Спартак». Поединок состоится стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Великобритания). Начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее Рианчо выразил мнение, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в выездном матче Лиги Европы.