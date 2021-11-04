Рианчо считает, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в выездном матче Лиги Европы

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своими ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером».
Рианчо считает, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в выездном матче Лиги Европы
  • Reuters

«В этом матче нет фаворита. «Спартак» победил в Неаполе, может победить и в Лестере. Английская команда имеет много проблем в своем чемпионате, потому и занимает 11-е место в турнирной таблице сейчас. Это не очень хороший результат. «Спартак» обязан понимать, что этот матч — его последний шанс продолжить выступление в Европе», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее тренер вратарей ЦСКА поддержал голкипера «Спартака» Максименко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить