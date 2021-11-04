Рианчо считает, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в выездном матче Лиги Европы

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своими ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером».

«В этом матче нет фаворита. «Спартак» победил в Неаполе, может победить и в Лестере. Английская команда имеет много проблем в своем чемпионате, потому и занимает 11-е место в турнирной таблице сейчас. Это не очень хороший результат. «Спартак» обязан понимать, что этот матч — его последний шанс продолжить выступление в Европе», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Матч пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало встречи — в 23:00 мск.

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