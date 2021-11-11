Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу

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RT
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.
Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой свой матч 9-го тура.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.

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