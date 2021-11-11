Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу
- Reuters
В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).
За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой свой матч 9-го тура.
Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.