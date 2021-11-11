Головин и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

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Стал известен состав сборной России на матч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.
Головин и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром
  • РИА Новости

С первых минут на поле в составе национальной команды выйдут Сафонов, Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин, Головин, Мостовой, Смолов и Миранчук.

Напомним, что матч пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.

Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Кипр — на шестом месте (пять очков).

Ранее сообщалось, что «Наполи» не может договориться с Инсинье об условиях нового контракта.

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