Головин и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

Стал известен состав сборной России на матч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.

С первых минут на поле в составе национальной команды выйдут Сафонов, Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин, Головин, Мостовой, Смолов и Миранчук.

Напомним, что матч пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.

Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Кипр — на шестом месте (пять очков).

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