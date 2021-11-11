Источник: «Наполи» не может договориться с Инсинье об условиях нового контракта

Итальянскому «Наполи» не удаётся достичь соглашения о новом контракте с форвардом команды Лоренцо Инсиньё.

По данным журналиста Николо Скиры, форвард хочет соглашение на четыре года с заработной платой €6 млн, а также подписной бонус в размере €7 млн.

«Наполи» не собирается платить игроку больше €4,6 млн в год. Переговоры находятся в режиме ожидания.

В сезоне-2021/22 Инсинье сыграл 14 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи за «Наполи» во всех соревнованиях.

Ранее Роспотребнадзор согласовал для «Спартака» проведение матча с «Наполи» в ЛЕ со зрителями.