Губерниев пожелал сборной России не обделаться в матче с Хорватией

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.
Губерниев пожелал сборной России не обделаться в матче с Хорватией
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«Если мы не обделаемся перед началом, то мы победим или сыграем вничью. Говорят, что в нашем деле главное — не обделаться. Этого и желаю нашим футболистам», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом Губерниев выразил надежду, что команда Валерия Карпина сможет получить прямую путёвку в финальную стадию ЧМ-2022. Хотя сделать это будет невероятно сложно. Комментатор считает, что россияне в состоянии напрямую пробиться на первенство планеты.

«Помимо сборной Хорватии, которая лучше играет в футбол, завтра будут нам препятствовать трибуны», — добавил он.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее Роман Павлюченко заявил, что один гол решит судьбу путёвки на ЧМ-2022 в матче Хорватия — Россия.

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