Карпин оценил игру Миранчука в матче против Кипра

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре Алексея Миранчука в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (6:0).

«Миранчуку игровой практики и тонуса не хватало, особенно в первом тайме. Поэтому было много необоснованных потерь, а во втором тайме вышел абсолютно другой Миранчук. Стало получаться всё. Он играл ложную девятку, сейчас справа», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По его словам, когда полузащитник «Аталанты» в тонусе, то он может сыграть на любой позиции.

Миранчук отдал один голевой пас. В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой свой матч девятого тура.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.