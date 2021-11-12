Канчельскис назвал Сафонова первым номером сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в последних матчах российской национальной команды страны.

«Матвей здорово играет, выручает команду. Дай бог, чтобы и дальше так было. Хорошо, что эта чехарда с голкиперами закончилась. Сейчас Сафонов железно номер один, вопросов к нему нет. Он хорошо покрикивает на защитников, прямо как Шмейхель. Тот держал в страхе всю нашу оборону в «Манчестер Юнайтед». Защитники ждали, когда матч закончится, чтобы Шмейхель перестал на них давить. Ну вратарь и должен кричать своим футболистам, чтобы держать их в тонусе. С Акинфеевым Матвея пока рано сравнивать. Игорь стабильно играл в воротах сборной на высоком уровне. Матчей 15 пройдёт у Матвея, тогда можно будет говорить. Несколько раз он нас действительно потащил в последних матчах. Это отлично, когда голкипер играет без ошибок, с уверенностью. Если психологически с Сафоновым будет все в порядке, то он может сыграть ключевую роль в матче с Хорватией», — цитирует Канчельскиса Sport24.

В отборочном матче чемпионата мира — 2022 с Кипром (6:0) 22-летний голкипер при счете 1:0 отразил удар головой с близкой дистанции, не дав сопернику сравнять счёт.

Ранее сообщалось, что Головин и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кипром.