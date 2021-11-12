Дубль Кварацхелии, три передачи Крамарича и удаление Пепе: как стартовал 9-й тур отбора к ЧМ-2022

Сборная Грузии сенсационно обыграла национальную команду Швеции благодаря дублю полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Три результативные передачи Андрея Крамарича помогли Хорватии разгромить Мальту. Португалия разошлась миром с Ирландией, а Пепе получил две жёлтые карточки за десять минут. Армения пропустила пять безответных мячей от Северной Македонии и практически лишилась шансов на попадание в стыки. Как начался девятый тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Сенсация в Батуми

Главной сенсацией игрового дня квалификации чемпионата мира-2022 стало поражение сборной Швеции от национальной команды Грузии. Подопечные Вилли Саньоля в целом неудачно провели отборочный турнир и до того набрали лишь четыре очка, но сумели громко хлопнуть дверью, а заодно серьёзно усложнили жизнь сопернику.

Главным героем противостояния стал Хвича Кварацхелия. Пусть в «Рубине» техничный вингер в текущем сезоне действует не слишком ярко, зато под флагом родной страны проявляет себя во всей красе. Во втором тайме полузащитнику хватило 17 минут, чтобы оформить дубль. Сначала он добил мяч в сетку после розыгрыша стандартного положения. А затем, получив передачу практически в центре поля, умудрился уйти от пяти оппонентов, выскочить один на один с Робином Ольсеном и реализовать момент.

Скандинавы же провалили встречу. Если в первом тайме они ещё владели инициативой и были близки к тому, чтобы открыть счёт, то после смотрелись блёкло. Пусть гости и нанесли два десятка ударов, действительно опасными получились немногие из них. А восемь сейвов Георгия Лории помогли хозяевам сыграть на «ноль». Шведы же подарили Испании возможность выйти на первое место в группе в преддверии очной встречи.

Унизительное поражение в Ереване

Армения, напротив, разочаровала своих болельщиков. Команда прекрасно начала турнир, одержав на старте три победы подряд. Однако в последующих матчах не сумела добыть ни одной и ожидаемо потеряла лидерство в группе. Несмотря на это в преддверии домашней игры с Северной Македонией хозяева сохраняли хорошие шансы на попадание в стыки. Для этого им необходимо было одерживать победу.

Подопечные Хоакина Капарроса с первых минут сделали слишком серьёзный акцент на атаку, крайне небрежно действуя на своей половине. В результате они допускали в обороне одну грубую ошибку за другой. Не выручал и опытный вратарь Давид Юрченко. Уже после первого тайма интрига практически умерла. Александар Трайковски и Энис Барди отличились по разу. Последний в последствии реализовал два пенальти и оформил первый хет-трик в карьере.

После перерыва у уступающего в счёте коллектива не оставалось другого выхода, кроме как идти вперёд и оголять тылы. Соперник с удовольствием этим пользовался и довёл дело до унизительного разгрома — 0:5. Армения потерпела одно из самых крупных домашних поражений в истории. Македонцы же стали фаворитом в борьбе за путёвку в стыки благодаря осечке главного конкурента Румынии, разошедшейся миром с Исландией (0:0).

Уверенный разгром в Та-Кали

В целом игровой день получился богатым на разгромы. Например, в рамках группы H крупно обыграть соперника удалось как России, так и Хорватии. Причём действующие вице-чемпионы мира также одержали победу с разницей в шесть мячей — 7:1. Правда, в отличие от подопечных Валерия Карпина они позволили Мальте поразить свои ворота. Точнее Марсело Брозович забил в собственные в середине первого тайма и возродил интригу. А чуть раньше Юргену Дегабриэле даже удалось сравнять счёт, но судьи отменили гол из-за положения вне игры.

Стоило аутсайдеру сократить отставание до минимума, как фаворит взвинтил обороты и ещё до перерыва довёл дело до разгрома — 4:1. Сразу после гости забили ещё два мяча, и Златко Далич убрал с поля трёх лидеров: Луку Модрича, Ивана Перишича и Андрея Крамарича. Последний набрал четыре балла по системе «гол + пас», отличившись самостоятельно и трижды ассистировав партнёрам. Наконец, Ловро Майеру удалось оформить дубль.

Но самой крупной победы в четверг добилась Германия, которая не оставила ни малейших шансов Лихтенштейну — 9:0. Изначально было понятно, что сборную небольшого княжества ждёт тяжелейшая встреча. Вдобавок уже на девятой минуте она осталась в меньшинстве. После этого немцы буквально издевались над оппонентом. Им удалось нанести 42 удара по воротам, 21 из которых пришёлся в створ. Аутсайдер может даже радоваться тому, что в итоге пропустил только девять раз.

Судьбоносный пенальти в Афинах

После сенсационного поражения Швеции в Батуми Испания просто не имела права не увезти три очка из Афин, ведь победа над Грецией выводила «Красную фурию» на первое место в группе. В результате собравшиеся на трибунах болельщики стали свидетелями довольно скучной игры, судьбу которой решил пенальти. В середине первого тайма Иньиго Мартинеса сбили с ног в чужой штрафной на подаче углового, и судья Шимон Марциняк указал на «точку». Впрочем, его вердикт не гарантировал гостям успеха, ведь до того они не реализовали пять одиннадцатиметровых подряд во всех турнирах. Неприятную серию прервал Пабло Сарабия.

Пусть в дальнейшем испанцы действовали не слишком зрелищно, они владели мячом более 70% и ничего не позволили сделать оппоненту. Хозяева нанесли всего три удара и только один из них пришёлся в створ. Унай Симону большую часть противостояния приходилось скучать на последнем рубеже. Правда, ещё при равном счёте греки отличились, но бригада рефери отменила гол по причине офсайда. Так испанцы на финише захватили лидерство и теперь в последнем туре им достаточно не уступить дома Швеции, чтобы сохранить его.

Глупое удаление в Дублине

В схожей ситуации оказалась сборная Португалии. В отличие от соседей она не сумела одержать победу над Ирландией — 0:0. Этим воспользовалась Сербия, которая предсказуемо оказалась сильнее Азербайджана и догнала конкурента в турнирной таблице.

Подопечные Фернанду Сантуша же провели далеко не самый сильный матч. Соперник, давно потерявший шансы на попадание на ЧМ, дома при заполненных трибунах дал фавориту бой. Пусть гости чуть больше владели мячом, они нечасто создавали действительно перспективные моменты, а контратаки оппонента смотрелись куда опаснее. Даже Криштиану Роналду на этот раз оказался в тени защитников. Пожалуй, он имел всего один шанс отличиться. В середине второго тайма после подачи с фланга нападающий хорошо пробил головой, но мяч прошёл рядом с дальней штангой.

Другой ветеран португальцев Пепе вовсе был удалён в концовке. Всего десяти минут хватило славящемуся своей жёсткостью защитнику, чтобы получить две жёлтые карточки. Первую он заработал за срыв атаки, а вторую — за удар локтем в лицо. Так команда на ровном месте лишилась одного из лидеров.

Теперь в последнем туре Португалия и Сербия проведут очное противостояние в Лиссабоне за прямую путёвку на мундиаль. Парадоксально, но осечка не сильно понизила шансы «европейских бразильцев», ведь по главному критерию при равенстве очков, разнице мячей, они конкурента опережают, а, следовательно, их всё равно устроит ничья.