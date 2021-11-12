Испания обыграла Грецию в матче отбора на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Сборная Испании по футболу переиграла на выезде команду Греции в матче девятого тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.
Испания обыграла Грецию в матче отбора на ЧМ-2022
  • Reuters
  • © Alkis Konstantinidis

Игра, которая состоялась на поле стадиона «Олимпик — Спирос Луис», завершилась победой Испании со счётом 1:0.

Победный мяч забил с пенальти Пабло Сарабия (26-я минута).

Сборная Испании (16 очков) поднялась на первое место в турнирной таблице группы B. Вторую позицию занимает Швеция (15). Греция идёт на третьем месте (9).

В заключительном туре Испания примет Швецию 14 ноября.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить