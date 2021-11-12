Испания обыграла Грецию в матче отбора на ЧМ-2022
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Игра, которая состоялась на поле стадиона «Олимпик — Спирос Луис», завершилась победой Испании со счётом 1:0.
Победный мяч забил с пенальти Пабло Сарабия (26-я минута).
Сборная Испании (16 очков) поднялась на первое место в турнирной таблице группы B. Вторую позицию занимает Швеция (15). Греция идёт на третьем месте (9).
В заключительном туре Испания примет Швецию 14 ноября.
Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.