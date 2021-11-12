Германия забила девять безответных мячей Лихтенштейну в отборе на ЧМ-2022

Сборная Германии с крупным счётом переиграла команду Лихтенштейна в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге, завершилась со счётом 9:0.

В составе сборной Германии дубли оформили Томас Мюллер (76-я и 86-я минуты) и Лерой Зане (22-я, 49-я). Также по мячу забили Илкай Гюндоган (11-я), Даниэль Кауфман (20-я, автогол), Марко Ройс (23-я), Ридле Баку (80-я), Макс Гопель (89-я, автогол).

Ранее сообщалось, что Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу.