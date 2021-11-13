Карпин резко ответил на один из вопросов журналистов перед матчем с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал реакцию журналиста на свои слова о том, что гостевой матч против сборной Хорватии в отборе чемпионата мира — 2022 не будет для него самым важным в карьере.

«До какой степени нужно быть дебилом, чтобы об этом говорить? Этот матч важен в этом году для всей России, но меня же спрашивают про мою карьеру. Для всей России в этом году это самый важный матч, но таких матчей уже было 10—20, начиная с Украины. Никто не умер. Я здесь ещё», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее Карпин заявил, что в сборной России нет никакого расслабона перед игрой с Хорватией.