Карпин после победы над Словенией признал свою вину в игре сборной со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доволен победой над Словенией в восьмом туре квалификации чемпионата мира 2022 года гораздо больше, чем игрой со Словакией тремя днями ранее.
Карпин после победы над Словенией признал свою вину в игре сборной со Словакией
  • Reuters
  • © Borut Zivulovic

«Намного больше доволен игрой, чем со Словакией. Больше получалось и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Многое получалось», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

По его словам, тренер не может быть полностью игрой, но ощущения у него сегодня куда более приятные.

«В Казани — моя вина, а здесь выиграли и играли намного лучше — это заслуга футболистов. Так было всегда.  Я им сказал: «Идиот — я. Это был не ваш уровень». Сегодня они показали уровень, который больше похож на футболистов сборной России», — заявил Карпин.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что контракт с Карпиным будет продлён.

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