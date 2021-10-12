Карпин после победы над Словенией признал свою вину в игре сборной со Словакией
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«Намного больше доволен игрой, чем со Словакией. Больше получалось и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Многое получалось», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
По его словам, тренер не может быть полностью игрой, но ощущения у него сегодня куда более приятные.
«В Казани — моя вина, а здесь выиграли и играли намного лучше — это заслуга футболистов. Так было всегда. Я им сказал: «Идиот — я. Это был не ваш уровень». Сегодня они показали уровень, который больше похож на футболистов сборной России», — заявил Карпин.
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что контракт с Карпиным будет продлён.