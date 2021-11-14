Карпин: Миранчуку нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о клубных выступлениях полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который в зимнее трансферное окно может сменить команду.

«Мы разговаривали с Алексеем о том, что делать в это трансферное окно. Думаю, что вы видели Миранчука в игре с Кипром. Первый и второй таймы — это небо и земля. Именно об этом мы и говорили с ним: любому футболисту, каким бы он ни был хорошим, необходима игровая практика. Если долго не выходить на поле, то сразу же не хватает игрового ритма. В Кипре в первом тайме Алексей не чувствовал тонуса, а во втором всё появилось. Ему хватило 45 минут. Это говорит о том, что нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень», — сказал Карпин.

В нынешнем сезоне российский полузащитник восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты», отметившись одной результативной передачей.

Ранее Карпин заявил, что не считает выход Смолова в стартовом составе матча с Хорватией ошибкой.