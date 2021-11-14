Карпин: Миранчуку нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о клубных выступлениях полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который в зимнее трансферное окно может сменить команду.
Карпин: Миранчуку нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень
  • © РФС

«Мы разговаривали с Алексеем о том, что делать в это трансферное окно. Думаю, что вы видели Миранчука в игре с Кипром. Первый и второй таймы — это небо и земля. Именно об этом мы и говорили с ним: любому футболисту, каким бы он ни был хорошим, необходима игровая практика. Если долго не выходить на поле, то сразу же не хватает игрового ритма. В Кипре в первом тайме Алексей не чувствовал тонуса, а во втором всё появилось. Ему хватило 45 минут. Это говорит о том, что нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень», — сказал Карпин.

В нынешнем сезоне российский полузащитник восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты», отметившись одной результативной передачей.

Ранее Карпин заявил, что не считает выход Смолова в стартовом составе матча с Хорватией ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить